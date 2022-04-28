Байден: США не нападают на Россию

Президент США Джо Байден заявил, что США не атакуют Россию на Украине , а объявленная помощь Киеву является поддержкой для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее стало известно, что Байден запросил у Конгресса 36 млрд долларов для Украины и усиления обороны стран Европы. На вооружения из них планируется выделить 20,4 млрд долларов, еще 8,5 направят на поддержку украинской экономики. Еще 3 млрд долларов планируют потратить на гуманитарную помощь по всему миру в виде пшеницы и других товаров.