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46 минут назад

Пентагон назвал диковинными заявления РФ о неонацистах на Украине

Газета.Ruиещё 2

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что считают диковинными заявления должностных лиц Российской Федерации о неонацистах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон ответил на заявления Москвы о неонацистах на Украине
Фото: ReutersReuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, говоря на регулярном брифинге о целях специальной военной операции, которые преследует на Украине Россия, усомнился, что "дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов, когда никакому из них Украина не угрожала".

По его версии, Москва подает "диковинные сигналы о нацистах на Украине", "диковинные сигналы о том, что речь о (борьбе) США против России или Запада против России". Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Президиума Совета законодателей России, заявил, что Министерство обороны России вскоре представит виновных в преступлениях на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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