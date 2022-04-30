Пентагон ответил на заявления Москвы о неонацистах на Украине

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что считают диковинными заявления должностных лиц Российской Федерации о неонацистах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, говоря на регулярном брифинге о целях специальной военной операции, которые преследует на Украине Россия, усомнился, что "дело в нацизме и Украине, что дело в защите русских на Украине, что дело в защите российских национальных интересов, когда никакому из них Украина не угрожала".

По его версии, Москва подает "диковинные сигналы о нацистах на Украине", "диковинные сигналы о том, что речь о (борьбе) США против России или Запада против России". Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Президиума Совета законодателей России, заявил, что Министерство обороны России вскоре представит виновных в преступлениях на Украине.