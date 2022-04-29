Посол Германии был вызван в МИД Турции

"После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела [правозащитника Османа] Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 17:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, - сказал собеседник агентства. - Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела".