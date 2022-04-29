Посол Германии был вызван в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Германии Юргена Шульца, ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела.
"После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела [правозащитника Османа] Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 17:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, - сказал собеседник агентства. - Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела".
Кроме того, дипломату сообщили, что "Турция является правовым государством, осознающим свои международные обязательства". "Мы отвергаем тех, кто пытается вмешиваться в турецкую судебную систему и политику", - добавил источник.
Ранее в пятницу министр юстиции Турции Бекир Боздаг обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела страны после того, как в МИД ФРГ был вызван турецкий посол из-за приговора правозащитника.
Кавалу судили за попытку сменить конституционный строй и сместить правительство Турции, его приговорили к пожизненному тюремному заключению. Власти страны считают правозащитника причастным к акциям протеста в 2013 году. Остальные семь подсудимых, проходивших по этому же делу, получили по 18 лет тюрьмы. При этом Кавала был оправдан по обвинению в шпионаже.
В октябре прошлого года послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции призвали Турцию к освобождению Кавалы, после чего президент республики Тайип Эрдоган поручил МИД объявить этих дипломатов персонами нон грата. Позднее диппредставительства этих стран заявили о намерении уважать законы и решения турецкого руководства. После этого конфликт был исчерпан.
В феврале суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.