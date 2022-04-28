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10 минут назад

ОБСЕ объявила о закрытии мониторинговой миссии на Украине

Елена Прошина

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и генсек Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине
Фото: ReutersReuters

Шмид подчеркнула, что ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии «максимально ответственно и с минимальными затратами». При этом приоритетом организации остается безопасность членов миссии по всей Украине.

Глава Минобороны Украины призвал заменить ООН и ОБСЕ

Напомним, что работа ОБСЕ нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики были задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР сообщило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ряд сотрудников СММ занимались преступной деятельностью на территории Донбасса, что нанесло ущерб репутации организации.

В мире,Збигнев Рау,Хельга Шмид,Дмитрий Полянский,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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