Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины

«Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещенной на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии в Украину. В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками», — говорится в сообщении.

В Минобороны Румынии подтвердили, что на видео американская военная техника, но с начала 2022 года она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану. При этом в ведомстве отметили, что на дорогах страны также будут появляться колонны боевой техники не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании и Португалии. Совместные тренировки государства проводят в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО.