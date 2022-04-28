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33 минуты назад

Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины

Елена Прошина

Минобороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе Украины, заявив, что американские машины в сопровождении Военной полиции румынской армии двигались на запланированные учения.

Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины
Фото: арар

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещенной на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии в Украину. В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками», — говорится в сообщении.

В Минобороны Румынии подтвердили, что на видео американская военная техника, но с начала 2022 года она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану. При этом в ведомстве отметили, что на дорогах страны также будут появляться колонны боевой техники не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании и Португалии. Совместные тренировки государства проводят в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно движение румынской техники. В подписи к ролику указывалось, что она движется в сторону Украины.

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