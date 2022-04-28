Болгария призвала своих граждан экстренно покинуть Молдавию

МИД Болгарии выступил с рекомендацией гражданам страны, находящимся на территории Молдавии, покинуть страну на любом доступном транспорте в связи с «осложняющейся ситуацией». Также всем гражданам Болгарии посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию.

Поводом для этого послужило высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина «готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии», сообщает РБК.

По его словам, эта операция не составит трудностей для ВСУ, но её проведение возможно только по просьбе правительства Молдавии.

Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно, — сказал Арестович.