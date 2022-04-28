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29 минут назад

МИД Болгарии призвал своих граждан экстренно покинуть Молдавию

News.ru

МИД Болгарии выступил с рекомендацией гражданам страны, находящимся на территории Молдавии, покинуть страну на любом доступном транспорте в связи с «осложняющейся ситуацией». Также всем гражданам Болгарии посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию.

Болгария призвала своих граждан экстренно покинуть Молдавию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поводом для этого послужило высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина «готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии», сообщает РБК.

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По его словам, эта операция не составит трудностей для ВСУ, но её проведение возможно только по просьбе правительства Молдавии.

Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно, — сказал Арестович.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что Украина хочет захватить боеприпасы, находящиеся на складах в Приднестровье, так как Запад не поставляет вооружение в нужном объёме. По его словам, речь идёт о боеприпасах, которые были складированы для дальнейшего утилизирования и должны быть уничтожены.

В мире,Алексей Арестович,Виталий Киселев,
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