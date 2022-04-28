Норвегия закроет грузовое сообщение с Россией

Единственный контрольно-пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовых автомобилей в ближайшие дни, сообщает телерадиокомпания NRK. По словам журналистов российские дальнобойщики уже получили информацию об этом решении норвежских властей от руководства своих компаний и торопятся доставить грузы до адресатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В министерстве финансов нам подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов, — отмечает телерадиокомпания.

Журналисты также приводят письмо, подписанное старшим советником Сесилией Шенналд, в котором говорится о том, что «в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок».