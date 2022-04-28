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1 час назад

Байден предложит изымать активы миллиардеров из РФ в пользу Украины

Мария Иванова

Президент США Джо Байден 28 апреля представит пакет предложений, позволяющих американским властям изымать замороженные активы российских миллиардеров в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден предложит изымать активы миллиардеров из РФ в пользу Украины
Фото: ReutersReuters

В сообщении сказано, что пакет установит новые полномочия властей США «по конфискации имущества и передаче вырученных средств на поддержку Украины».

Администрация Байдена предлагает создать новый, упрощенный административный процесс для конфискации имущества, которое принадлежит попавшим под санкции российским миллиардерам.

Также предлагается установить новое уголовное преступление - сделать незаконным для любого лица «сознательное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством».

В Белом доме подчеркнули, что рассчитывают на сотрудничество с ЕС в этой сфере.

По подсчетам США, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.

Минфин США наложил санкции и заблокировал яхты и самолеты стоимостью более одного миллиарда долларов, а также заморозил активы на сотни миллионов долларов, которые российская элита держала на банковских счетах в США.

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее заявила, что ее страна планирует конфисковывать активы попавших под санкции россиян и российских компаний для выплаты компенсаций украинцам.

Новые меры будут включены в бюджетное законодательство правительства, а это означает, что они почти наверняка будут приняты в парламенте к лету 2022 года, сообщало Bloomberg.

В мире,Джозеф Байден,Казначейство США,Правительство РФ,ЕС,
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