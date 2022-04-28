Польша продолжает закупать газ РФ через Германию

Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российский газ идет в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал - Европа, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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"На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", - сказал он.

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Куприянов уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

Ранее ТАСС сообщал, что реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу утром 28 апреля увеличились еще на 3,5% после роста более чем в пять раз накануне. Прокачка газа по трубопроводу из Германии в Польшу возросла до 1,28 млн кубометров в час.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. 26 апреля российский газовый холдинг направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях.