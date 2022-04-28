В ДНР отменили Парад Победы 9 мая

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45 минут назад

Пушилин заявил, что Парад Победы пройдет в Донецке после полного освобождения ДНР

ТАСС

Парад Победы пройдет в Донецке только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

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Пушилин уточнил, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности мирных жителей.

"Мы знаем, что это большое скопление [людей], а наш противник - это откровенные военные преступники. Не то что они могут обстрелять, а они точно обстреляют, чтобы нанести вред, не считаясь с гражданским населением и инфраструктурой", - пояснил он.

Кроме того, акция "Бессмертный полк" пройдет в ДНР онлайн.

"Знаем запрос от людей, очень много обращений, в том числе и из освобожденных городов ДНР, чтобы "Бессмертный полк" прошел. Будут праздничные мероприятия, но вот скопления людей мы допустить не можем", - подчеркнул Пушилин.

В четверг глава ДНР совершил рабочую поездку в Мариуполь. В частности, он посетил центр гуманитарной помощи от "Единой России".

В мире,Денис Пушилин,Единая Россия,
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