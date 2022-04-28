США впервые опубликовали видео с устроившими теракт 11 сентября

США впервые опубликовали видео, снятое перед терактом 11 сентября 2001 года, совершенным террористами «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нью-Йорке. Ролик опубликовали на YouTube американского телеканала CBS.

По информации телеканала, запись была получена британской полицией через две недели после теракта 11 сентября, однако все эти годы она не была обнародована. На видео попали террористы Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар, угнавшие самолеты, которые впоследствии врезались в здания Всемирного торгового центра.

Отмечается, что указанный ролик был снят на вечеринке в квартире членов террористической группировки в Сан-Диего в феврале 2000-го. Гости ужина сидят за столом, на столе разложено мясо и другие блюда. На кадрах также запечатлен саудовский подданный Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к организации терактов.

Ранее стало известно, что после терактов 11 сентября предводитель экстремистов Усама бен Ладан планировал серию нападений на США с использованием частных самолетов и диверсии на американских железных дорогах. Отмечается, что он не ожидал, что Вашингтон начнет войну в Афганистане после атак на башни-близнецы.