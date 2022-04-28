США запретили проведение «Бессмертного полка»

Проведение шествия «Бессмертный полк» запретили в США. Также отменили возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом пишет ТАСС.

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«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" - и это запрещено», - рассказал сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Кроме того, он добавил, что власти Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного шествия. Также власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия в этом году.

Традиционная церемония возложения цветов на Арлингтонском национальном кладбище в честь встречи советских и американских солдат на Эльбе проводилась в США многие годы. В мероприятии принимали участие российское посольство и американское, а также российские и американские ветераны, в том числе участники самой встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года.