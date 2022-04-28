США запретили проведение "Бессмертного полка"

США запретили проведение шествия "Бессмертного полка" и возложение цветов к мемориалу "Дух Эльбы", сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

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"Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" - и это запрещено", - сказал он.

Он также добавил, что власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия "Бессмертного полка" в этом году. По словам Макарова, в Германии власти шествие официально пока не запретили, но прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное шествие. Ранее организаторы акции в России призвали родных и близких участников и героев Великой Отечественной войны, проживающих в зарубежных странах, где эта она невозможна из-за запретов, принять участие в шествии в России онлайн.

На территории России "Бессмертный полк" в этом году пройдет в традиционном очном формате.