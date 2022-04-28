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21 минуту назад

США запретили проведение "Бессмертного полка"

ТАССиещё 1

США запретили проведение шествия "Бессмертного полка" и возложение цветов к мемориалу "Дух Эльбы", сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

США запретили проведение "Бессмертного полка"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" - и это запрещено", - сказал он.

Он также добавил, что власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия "Бессмертного полка" в этом году. По словам Макарова, в Германии власти шествие официально пока не запретили, но прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное шествие. Ранее организаторы акции в России призвали родных и близких участников и героев Великой Отечественной войны, проживающих в зарубежных странах, где эта она невозможна из-за запретов, принять участие в шествии в России онлайн.

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На территории России "Бессмертный полк" в этом году пройдет в традиционном очном формате.

Шествие "Бессмертного полка" регулярно проходит в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. По информации движения, 9 мая 2019 года в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населенных пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате.

В мире,Сергей Макаров,
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