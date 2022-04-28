Экс-канцлеров ФРГ Меркель и Шредера предложили лишить офисов

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки (СвДП) поставил под сомнение сохранение офисов для бывших канцлеров Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, которые им положены в рамках существующих привилегий.

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"Я считаю необходимым провести фундаментальное обсуждение того, в какой степени офисы должны быть полностью укомплектованы персоналом в течение десятилетий", - цитирует Кубицкого газета Die Welt.

Тем временем парламентский исполнительный директор партии "зеленых" Ирен Михалич подтвердила сообщения о том, что бюджетный комитет бундестага рассматривает возможность принципиального сокращения привилегий экс-канцлеров. По ее словам, эта реформа затронет, прежде всего, бывшего главу кабинета Германии Герхарда Шредера. На содержание его офиса тратится порядка 400 тысяч евро в год.

Деятель "зеленых" не стала скрывать, что "действия Шредера и его тесные контакты с российским руководством" стали причиной дискуссии о привилегиях". Хотя, как отмечалось, в правовом государстве произвольного сокращения финансирования быть не должно.

Оснащение офисами и персоналом членов правительства оплачивается из бюджета бундестага. Герхарду Шредеру в настоящее время выделено девять должностей для офиса. Но в настоящее время они не заняты, так как сотрудники уволились после начала кризиса на Украине. Теперь эти вакансии хотят исключить из финансирования в федеральном бюджете на 2023 год. Следовательно, речь идет о закрытии офиса.