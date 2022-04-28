Обзор иноСМИ: конец эпохи низких цен и что уничтожит Украину

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Фото: ТАСС ТАСС

«Дальнейшее вооружение Украины только уничтожит ее»

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Специализирующийся на российской политике журналист Ангус Роксбург в своей статье для The Guardian заявил, что дальнейшее вооружение Украины Западом может уничтожить страну. Он считает, что Запад должен действовать по-другому, чтобы положить конец конфликту прямо сейчас.

Чем дольше будет бушевать этот кризис, тем больше украинцев покинет родину, тем больше разрушений будет нанесено их домам, городам, промышленности и экономике. Тем не менее, нынешний подход Запада - снабжать Украину оружием, но демонстративно избегать прямого военного вмешательства - гарантированно продлит конфликт, считает автор. Прогресс России может замедлиться, но вряд ли его удастся остановить, тем более вытолкнуть ее из Украины, уверен Роксбург. Он отметил, что за два месяца территория отколовшихся частей Донбасса увеличилась примерно в пять раз. Одним из способов остановить конфликт Роксбург назвал прямое вмешательство НАТО (но с риском развязать Третью мировую), вторым - организовать всесторонние мирные переговоры.

«Финляндия и Швеция пойдут в НАТО вместе»

Становится ясно, что Финляндия и Швеция собираются подать свои заявки на вступление в НАТО примерно в одно и то же время - в середине мая или вскоре после этого, пишет lta-Sanomat. Главную роль в этом вопросе играют премьер-министры двух стран.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон активно выступает за вступление в НАТО, а финский премьер Санна Марин «придерживает» свое положительное отношение до тех пор, пока этот вопрос не рассмотрят на съезде ее партии 14 мая. Если заявки будут поданы в мае, НАТО пригласит страны в свой состав на саммите в Мадриде в конце июня. После этого членство должны будут ратифицировать все страны альянса.

«Скажите Европе, что эпоха низких цен закончилась»

В супермаркетах по всей Европе цены на продукты растут почти каждую неделю, пишет автор The Times Бруно Уотерфилд. Украинский кризис делает больше и без того резко выросшие счета за электроэнергию, а инфляция мгновенно сводит на нет доходы тех, кому посчастливилось получить прибавку к зарплате.

В то время как общественный гнев по поводу кризиса стоимости жизни растет, а правительства пытаются компенсировать ущерб, высокопоставленные европейские чиновники говорят другое. Они говорят, что континент должен признать, что два предмета первой необходимости - еда и топливо - были слишком дешевыми последние 40 лет, и теперь национальным лидерам придется рискнуть и сказать избирателям правду. Дидерик Самсон из Еврокомиссии отметил, что раньше низкая стоимость жизни достигалась в ущерб экологии, а также благодаря российским поставкам, но ради достижения «геополитического равновесия» нужно платить больше. Однако его позицию во многих странах ЕС считают «взрывоопасной».

«Безрассудный призыв Зеленского»

Недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к глобальному контролю над российским ядерным оружием представляет собой «безрассудную и провокационную» акцию против президента России Владимира Путина, заявила Fox News офицер военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

По ее мнению, заявление Зеленского «вероятно, вызовет катастрофические меры со стороны Путина». Она отметила, что одним из спусковых крючков украинского кризиса стал намек Зеленского на то, что Украина может отказаться от безъядерного статуса. Россия может расценить новый призыв Зеленского как «серьезную угрозу, которую она должна предотвратить и, возможно, упредить», заявила Коффлер.

Голод и ядерная риторика: к чему приводит украинский кризис

Всемирный банк сообщил, что украинский кризис спровоцировал самый сильный скачок цен на сырьевые товары за последние 50 лет. Как отмечает CNN, ситуация с продовольственной безопасностью усугубится, если российский и украинский урожаи не поступят на рынки; это, в свою очередь, может привести к беспорядкам по всему миру.