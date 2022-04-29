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35 минут назад

Рейтинг популярности Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность

ТАССиещё 2

Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства ФРГ (8 декабря). Его политикой довольны 39% жителей страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Рейтинг Шольца упал до рекордно низкого уровня
Фото: ReutersReuters

В опросе, проводившемся с 25 по 27 апреля, приняли участие 1 314 человек. По его данным, в контексте ситуации на Украине большинство респондентов критически оценивают работу Шольца. Действия федерального канцлера кажутся большей части опрошенных осмотрительными (64% респондентов), но неубедительными с точки зрения информирования населения.

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В сентябре прошлого года две трети жителей Германии были уверены, что Шольц достоин должности канцлера, сейчас такого мнения придерживаются 47% участников исследования.

Как выяснили социологи, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (оба являются представителями партии "Союз-90"/"зеленые") пользуются гораздо большей поддержкой населения. Работой Бербок удовлетворены 56% респондентов, политикой Хабека - также 56% опрошенных. Тем не менее в целом деятельностью федерального правительства ФРГ недовольны 57% немцев. 41% опрошенных выразил противоположную точку зрения.

Что касается вопроса поставок тяжелых вооружений Украине, то жители Германии разделились во мнениях: 45% респондентов выступают за передачу Киеву такого вида оружия, столько же - против.

До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц проявлял сдержанность по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву и оказался под большим давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую такое оружие. В опубликованном 22 апреля интервью изданию Der Spiegel он подчеркнул, что собирается сделать все, чтобы НАТО не стала стороной конфликта и не началась мировая война. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая во вторник на американской авиабазе Рамштайн, сообщила, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. В четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости "сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами".

В мире,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Олаф Шольц,НАТО,Бундестаг,
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