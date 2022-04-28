Районы Польши остались без газа из-за антироссийских санкций

Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, которые власти страны ввели в отношении польской «дочки» российской компании «Новатэк». Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Павера Шефернакера пишет РИА Новости.

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По его словам, компания Novatek Green Energy, попавшая под санкции, приостановила поставки газа в несколько десятков муниципалитетов Польши и сейчас «делается все возможное», чтобы исправить ситуацию.

При этом он подчеркнул, что МВД не смогло заранее предупредить органы местного самоуправления о введении санкций в отношении Novatek Green Energy, так как это решение было принято «в закрытом режиме».

Для восстановления газоснабжения власти намерены взять под свой контроль принадлежащую российской фирме инфраструктуру.

«Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании», - заметил другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в связи с неоплатой в рублях. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсетях, что страна «с сегодняшнего дня перестала каким-либо образом зависеть от России». Он сообщил, что газовые хранилища Польши будут ежедневно пополняться до 100% из источников «с севера, юга, запада, а также продукции отечественного производства».