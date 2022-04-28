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14 минут назад

Генштаб Украины заявил об изъятии у российского владельца танкера в порту Черноморска

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти задержали для последующей конфискации нефтяной танкер «Волгонефть-268», который находился на Ильичевском судоремонтном заводе в порту Черноморска Одесской области, сообщила пресс-служба генштаба ВСУ.

Украина заявила об изъятии у российского владельца танкера в порту Черноморска
Фото: EPAEPA

По данным Генштаба, в момент ареста судовладелец уже сменил флаг судна на замбийский, передает ТАСС.

Ранее в госбюро Украины сообщали, что власти страны конфисковали десять российских судов, которые находились на ремонте в Одесской области - восемь грузовых судов и два танкера. Их названия не приводились.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.

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Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Генштаб,
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