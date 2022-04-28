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22 минуты назад

Сотрудников офиса Зеленского заподозрили в получении британского гражданства

Вероника Полынина

Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского и их семьи получили гражданство Великобритании, утверждает лишенный мандата украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

Сотрудников офиса Зеленского заподозрили в получении британского гражданства
Фото: ReutersReuters

«Офис Президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании, как гарантии своей безопасности от Бориса Джонсона», - написал Кива в своем телеграм-канале.

По его словам, «лицедеи из "95 квартала" за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны».

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Напомним, что Кива на прошлой неделе обратился к президенту России с просьбой предоставить ему гражданство РФ. В письме к Владимиру Путину Кива поклялся «укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину», а также выразил мнение, что Украина должна стать неотъемлемой частью России. По его словам, в этом состоит «историческая справедливость» и «истина, к которой мы должны прийти после многочисленных ошибок».

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