Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского и их семьи получили гражданство Великобритании, утверждает лишенный мандата украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.
«Офис Президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании, как гарантии своей безопасности от Бориса Джонсона», - написал Кива в своем телеграм-канале.
По его словам, «лицедеи из "95 квартала" за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны».
Напомним, что Кива на прошлой неделе обратился к президенту России с просьбой предоставить ему гражданство РФ. В письме к Владимиру Путину Кива поклялся «укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину», а также выразил мнение, что Украина должна стать неотъемлемой частью России. По его словам, в этом состоит «историческая справедливость» и «истина, к которой мы должны прийти после многочисленных ошибок».