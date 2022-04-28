Сотрудников офиса Зеленского заподозрили в получении британского гражданства

По его словам, «лицедеи из "95 квартала" за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны».

Напомним, что Кива на прошлой неделе обратился к президенту России с просьбой предоставить ему гражданство РФ. В письме к Владимиру Путину Кива поклялся «укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину», а также выразил мнение, что Украина должна стать неотъемлемой частью России. По его словам, в этом состоит «историческая справедливость» и «истина, к которой мы должны прийти после многочисленных ошибок».