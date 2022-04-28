"Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум, - сказала премьер на пресс-конференции. - Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить".