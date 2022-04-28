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1 час назад

Украина согласовала с Западом ежемесячное финансирование в размере $5 млрд

Газета.Ruиещё 2

Украина согласовала с западными партнерами выделение ежемесячного финансирования в размере $5 млрд в течение трех-четырех месяцев, деньги пойдут на гуманитарные и гражданские нужды. Об этом сообщил глава минфина Украины Сергей Марченко в интервью газете Corriere della sera.

Украина согласовала с Западом ежемесячную помощь в $5 млрд
Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости»Николай Лазаренко/РИА «Новости»

«Мы рассчитываем на совместные действия стран «семерки», Мирового валютного фонда и Всемирного банка», — сказал он.

По словам Марченко, Киев надеется на использование замороженных на Западе российских активов, однако «надо понять при помощи юристов, насколько это возможно и законно».

Ранее сообщалось, что Украина просит администрацию президента США Джо Байдена предоставлять не менее $2 млрд в месяц в качестве экстренной экономической помощи, утверждая, что невыплата денег может усугубить гуманитарный кризис.

Марченко заявил, что страна просит в общей сложности не менее $5 млрд в месяц в виде международной помощи, из которых около $2 млрд поступают из Соединенных Штатов, чтобы покрыть расходы первой необходимости на апрель, май и июнь.

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