Украина согласовала с Западом ежемесячную помощь в $5 млрд

Украина согласовала с западными партнерами выделение ежемесячного финансирования в размере $5 млрд в течение трех-четырех месяцев, деньги пойдут на гуманитарные и гражданские нужды. Об этом сообщил глава минфина Украины Сергей Марченко в интервью газете Corriere della sera.

Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости» Николай Лазаренко/РИА «Новости»

«Мы рассчитываем на совместные действия стран «семерки», Мирового валютного фонда и Всемирного банка», — сказал он.

По словам Марченко, Киев надеется на использование замороженных на Западе российских активов, однако «надо понять при помощи юристов, насколько это возможно и законно».

Ранее сообщалось, что Украина просит администрацию президента США Джо Байдена предоставлять не менее $2 млрд в месяц в качестве экстренной экономической помощи, утверждая, что невыплата денег может усугубить гуманитарный кризис.