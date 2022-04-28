Молдавия назвала условие объединения с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может объединиться с Румынией, если за это решение выскажется большинство граждан. Об этом сообщает Jurnal TV.

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«Объединение - это то, что могут решить граждане. Мы демократическая страна, и такие решения принимаются только гражданами демократическим путем», - сказала Санду.

Она отметила, что объединение двух стран возможно «только при поддержке народа, когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет».

«Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель, [этого не случится]», - заявила президент.

Она подчеркнула, что это касается и возможного вступления страны в НАТО.

«Ответ тот же, это решение граждан», - заключила она.

Соцопрос IDIS Viitorul, результаты которого были опубликованы 8 февраля, показал, что за объединение с Румынией выступают 34,4 процента жителей Молдавии, против - 49,6 процента. Еще 4,1 процента опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в референдуме, а 10,2 процента не определились.