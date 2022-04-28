В Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне

Полиция возбудила уголовное дело в связи с осквернением памятника на Люганузеском кладбище в Эстонии. Об этом сообщает портал err.ee.
Жертвой вандалов стал памятник павшим во Второй мировой войне.
По данным издания, это уже как минимум третий случай осквернения памятников Второй мировой войны, зафиксированный в апреле. Так, 18 числа полицейские получили сообщение о том, что неизвестные повредили орден на груди «Бронзового солдата» в Таллинне. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о повреждении памятника.
По информации ведомства, с фигуры воина на монументе погибшим при защите Отечества вандалы срезали барельефную копию ордена Красной Звезды.
Полиция Эстонии накануне объявила о введении запрета на массовые мероприятия с использованием георгиевских лент и флагов России и СССР в период с 26 апреля по 10 мая, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные меры связаны с угрозой возможных провокаций в рамках празднования 9 Мая, а также на фоне годовщины апрельских протестов 2007 года, получивших название «Бронзовая ночь».