В Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне

Полиция возбудила уголовное дело в связи с осквернением памятника на Люганузеском кладбище в Эстонии. Об этом сообщает портал err.ee.

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Жертвой вандалов стал памятник павшим во Второй мировой войне.

По данным издания, это уже как минимум третий случай осквернения памятников Второй мировой войны, зафиксированный в апреле. Так, 18 числа полицейские получили сообщение о том, что неизвестные повредили орден на груди «Бронзового солдата» в Таллинне. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о повреждении памятника.

По информации ведомства, с фигуры воина на монументе погибшим при защите Отечества вандалы срезали барельефную копию ордена Красной Звезды.