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1 час назад

Вандалы в Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне

Газета.Ruиещё 2

Полиция возбудила уголовное дело в связи с осквернением памятника на Люганузеском кладбище в Эстонии. Об этом сообщает портал err.ee.

В Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвой вандалов стал памятник павшим во Второй мировой войне.

По данным издания, это уже как минимум третий случай осквернения памятников Второй мировой войны, зафиксированный в апреле. Так, 18 числа полицейские получили сообщение о том, что неизвестные повредили орден на груди «Бронзового солдата» в Таллинне. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о повреждении памятника.

По информации ведомства, с фигуры воина на монументе погибшим при защите Отечества вандалы срезали барельефную копию ордена Красной Звезды.

Полиция Эстонии накануне объявила о введении запрета на массовые мероприятия с использованием георгиевских лент и флагов России и СССР в период с 26 апреля по 10 мая, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные меры связаны с угрозой возможных провокаций в рамках празднования 9 Мая, а также на фоне годовщины апрельских протестов 2007 года, получивших название «Бронзовая ночь».

В мире,Следственный комитет,
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