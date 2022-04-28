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40 минут назад

Республиканцы нашли пять улик в деле сына Байдена

Lenta.ru

Конгрессмены из Республиканской партии США захотели открыть пять направлений расследования в деле о причастности сына американского президента Хантера Байдена к коррупционным схемам. О найденных уликах пишет New York Post.

В деле сына Байдена нашли пять улик
Фото: ReutersReuters

Сначала республиканцы предлагают проверить связи младшего Байдена с зарубежными деловыми партнерами. Конкретнее — их интересуют отношения Байдена с государственным Банком Китая и другими компаниями, связанными с правительством Китая. В них увидели возможное влияние на нацбезопасность.

Следующим кейсом в расследовании должен стать спорный заработок Байдена во времена, когда нынешний глава государства Джо Байден работал сенатором, а затем вице-президенте при Бараке Обаме. В течение этого времени Байден-младший получал более 50 долларов в месяц за то, чтобы он входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

Третьей проблемой для Байдена может стать цензура в интернете. Республиканцы начали проверку в отношении социальных сетей Twitter и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которых подозревают в запрете на распространение на платформах материалов, в которых подробно описывалось, как сын Байдена использовал положение и влияние своего отца в личных целях.

Еще одно направление в деле связано с визитами бывшего президента созданной Байденом-младшим компанией Rosemont Seneca Partners Эрика Шверина в Белый дом. Также республиканцы требуют узнать, получал ли выгоду от бизнеса сына сам Джо Байден. Бывший деловой партнер Хантера Байдена Тони Бобулински утверждал, что американский президент был в курсе о планах работы с Китаем.

Ранее Белый дом комментировал заявления о причастности сына Байдена к коррупции. В Белом доме поддерживают высказывания Джо Байдена, которые тот сделал еще будучи кандидатом на пост президента, о том, что его сын не совершал каких-либо коррупционных деловых сделок и не получал прибыль в Китае или на Украине.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Республиканская партия США,
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