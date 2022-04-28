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17 минут назад

Майя Санду рассказала об условии объединения с Румынией

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией станет возможным, если за это выскажется население страны. Об этом сообщает Jurnal TV.

Санду рассказала об условии объединения с Румынией
Фото: ReutersReuters

«Вы должны спросить это у граждан. <…> Это [объединение с Румынией] может произойти только при поддержке народа, когда люди скажут, что хотят этого, это и произойдет», — сказала глава государства.

Аналогичный ответ Санду дала на вопрос о возможном вступлении Молдавии в НАТО, добавив, что опросы общественного мнения не сигнализируют об уверенной поддержке этого решения.

Ранее Санду выступала за переименование государственного молдавского языка в румынский. Споры на этот счет в Молдавии идут из-за того, что в Декларации о независимости страны государственным указан румынский, а в Конституции — молдавский. При этом большинство лингвистов считают, что отличий между языками не так много, чтобы их считать разными.

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