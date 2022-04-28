Что пишут зарубежные СМИ об обмене Рида на Ярошенко

27 апреля в Турции состоялся обмен гражданина США Тревора Рида, осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских, на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.

Фото: ТАСС ТАСС

Зарубежные СМИ назвали состоявшийся обмен заключенными экстраординарным дипломатическим маневром на фоне спецоперации России на Украине.

New York Times

Решение Байдена одобрить обмен заключенными было принято после нескольких недель интенсивного общественного давления со стороны родителей Рида. Бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон незадолго до начала спецоперации РФ прилетал в Москву для обсуждения возможности обмена заключенными.

The Wall Street Journal

Тревор Рид, гражданин США и бывший морской пехотинец, который содержался под стражей в России с 2019 года, был освобожден в результате одобренного Вашингтоном обмена заключенными, в то время когда отношения между двумя странами находятся на историческом минимуме.

Washington Post

Обмен, который произошел в Турции, предполагает, что США и Россия все еще могут взаимодействовать, даже несмотря на то, что Вашингтон стремится изолировать Москву экономически и политически.

Guardian

Такая неожиданная сделка была бы заметным дипломатическим маневром даже в мирное время, но она была тем более экстраординарной, что завершилась на фоне спецоперации РФ на Украине.

Der Tagesspiegel