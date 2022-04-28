Строитель взял отгул и выиграл в лотерею семь миллионов рублей

58-летний строитель из штата Северная Каролина, США, выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей) после того, как спонтанно решил взять отгул на работе. Об этом сообщает UPI.

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По словам мужчины, он собирался на работу, однако понял, что в тот день для него не будет заданий. Он решил отдохнуть, зашел в магазин и купил три билета мгновенной лотереи Power 10s.

Мужчина стер защитный слой прямо в магазине, узнал о выигрыше и отправился домой, чтобы поделиться новостями со своей возлюбленной и детьми.

«Они все были так счастливы за меня. Но вы знаете девочек, они все хотели, чтобы я им что-нибудь купил», — сказал он.

Строитель утверждает, что потратит свой выигрыш, чтобы помочь семье, позаботиться о детях, купить предметы первой необходимости и, возможно, отправиться в отпуск.