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23 минуты назад

В украинском регионе начали выплачивать пенсии в рублях

Lenta.ru

Жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Об этом рассказал руководитель временной военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо, передает Telegram-канал «Известий».

В украинском регионе начали выплачивать пенсии в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сальдо также отметил, что на территории региона не планируется проводить референдум о создании отдельной народной республики.

«Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — заявил он.

14 марта сообщалось, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России. Позже власти Херсонской области заявили о переходе региона на российский рубль с 1 мая. Переходный период, по словам главы комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова, займет до четырех месяцев.

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По мнению бывшего главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая, переход Херсонской области на рубли — это знак того, что Россия с этой территории никуда не уйдет.

В мире,Александр Бородай,
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