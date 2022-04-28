В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на судей РФ

В Херсоне обнаружили архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Его бросили украинские силовики после бегства из города. Архив содержит сфабрикованные материалы на российских судей и прокуроров.

Видео дня

«После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины», — сообщил собеседник агентства.

На Украине вменили судьям и прокурорам из России уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий).

Об этом стало известно после изучения материалов архива и дел процессуального надзора украинской прокуратуры «Автономной республики по Крыму и Севастополю».

«Так, в отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по названной статье УК Украины в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации», — отметил российский силовик.

В тот день погранслужба ФСБ России, применив оружие, задержала в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», принадлежащие Украине. Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники Службы безопасности Украины, предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

По данным ФСБ, украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию властей Украины. Инцидент назван провокацией, которую координировали два сотрудника украинской службы безопасности. При этом Киев не уведомил Москву в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.