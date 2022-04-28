В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на судей РФ

В Херсоне обнаружили архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
Его бросили украинские силовики после бегства из города. Архив содержит сфабрикованные материалы на российских судей и прокуроров.
«После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины», — сообщил собеседник агентства.
На Украине вменили судьям и прокурорам из России уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий).
Об этом стало известно после изучения материалов архива и дел процессуального надзора украинской прокуратуры «Автономной республики по Крыму и Севастополю».
«Так, в отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по названной статье УК Украины в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации», — отметил российский силовик.
В тот день погранслужба ФСБ России, применив оружие, задержала в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», принадлежащие Украине. Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники Службы безопасности Украины, предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».
По данным ФСБ, украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию властей Украины. Инцидент назван провокацией, которую координировали два сотрудника украинской службы безопасности. При этом Киев не уведомил Москву в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
При этом данные военнослужащие, согласно документам украинских властей, признавались военнопленными, что не соответствует российскому законодательству. Как подчеркнул собеседник, после изменения им меры пресечения, беспрепятственно убыли на территорию Украины.