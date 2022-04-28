В США создадут совет по противодействию дезинформации с фокусом на РФ

Министерство внутренней безопасности США создаст в своей структуре совет по противодействию дезинформации, связанной с внутренней безопасностью. Как сообщила в среду газета Politico, особое внимание в работе отделения будет уделяться вопросам нелегальной миграции и России.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах Евросоюза создать механизм по борьбе с дезинформацией. Выступая на сессии Европарламента, он обвинил российский телевизионный канал RT и информагентство Sputnik в том, что они "служат инструментами для манипуляции и введения в заблуждение российского общественного мнения" по поводу ситуации на Украине. Евросоюз запретил с 2 марта вещание на своей территории телеканала RT и работу агентства Sputnik.