Аналитик: Европе придется увеличить поставки газа из России

Количество газа, поставляемое Россией в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, этим объясняет рост поставок в феврале-марте 2022 года и сокращение в апреле. Также важна и готовность европейских стран перейти на новую систему оплаты газа в рублях. К готовности её использовать высказались Венгрия и Австрия. Польша и Болгария против.

Как считает эксперт, в конечном итоге большая часть потребителей согласится, поскольку де-факто для них ничего не меняется: конвертировать евро в рубли будет «Газпромбанк».

«Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80 процентов к отопительному сезону, то повышенные поставки из Российской Федерации выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32 процента, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ», — отметил Кауфман.

Тем временем, Европа готовится к прекращению поставок российского газа. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после остановки «Газпромом» прокачки топлива в Польшу и Болгарию.