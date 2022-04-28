США захотели передать Украине замороженные активы ЦБ РФ

«Когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения [законодательства], полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий вопрос заключается в том, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают все это», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.