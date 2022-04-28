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36 минут назад

США изучают возможность передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ

Елена Прошина

Администрация президента США изучает возможность передачи Киеву замороженных в Соединенных Штатах активов Центробанка России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

США захотели передать Украине замороженные активы ЦБ РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения [законодательства], полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий вопрос заключается в том, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают все это», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.

В Федеральной резервной системе США заморожено около $100 млрд Банка РФ.

Тем временем, палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу о конфискации Вашингтоном некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву. Речь идет, в том числе о военной помощи.

Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против. Согласно законопроекту, президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции США активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая якобы может быть связана с властями РФ.

Отмечается, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства могут направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь Киеву.

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