США захотели передать Украине замороженные активы ЦБ РФ

Администрация президента США изучает возможность передачи Киеву замороженных в Соединенных Штатах активов Центробанка России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.
«Когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения [законодательства], полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий вопрос заключается в том, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают все это», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.
В Федеральной резервной системе США заморожено около $100 млрд Банка РФ.
Тем временем, палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу о конфискации Вашингтоном некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву. Речь идет, в том числе о военной помощи.
Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против. Согласно законопроекту, президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции США активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая якобы может быть связана с властями РФ.
Отмечается, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства могут направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь Киеву.