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25 минут назад

Байден перепутал должность министра образования США

Газета.Ruиещё 4

Президент США Джо Байден оговорился, назвав министра образования Мигеля Кордону сенатором. Такую ошибку он сделал во время встречи с учителями в Белом доме, передает РИА «Новости».

Байден перепутал должность министра образования США
Фото: ReutersReuters

«Я должен прислушиваться ко всем вам, что, я знаю, делает сенатор Кордона», — сказал он.

Обратившись к своему министру образования в другой раз, Байден назвал его должность правильно.

Ранее Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай крупнейшим производителем пшеницы.

До этого Байден оговорился в фамилии человека, которого предложил на должность. Байден в Белом доме объявил, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Также американский лидер в ходе своей речи в Варшаве оговорился в названии украинского города Мариуполь и назвал его «Метрополем».

В мире,Мигель,Джозеф Байден,
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