Глава МИД Британии предупредила Китай о необходимости "играть по правилам"

"Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежности, мы сами делаем работу за Китай. На самом деле его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам. Китай нуждается в торговле с Группой семи. Мы представляем около половины мировой экономики. И мы можем делать выбор", - сообщила Трасс в среду на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус - резиденции лорд-мэра лондонского Сити.