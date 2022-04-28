Глава МИД Британии предупредила Китай о необходимости "играть по правилам"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предупредила Китай, что он должен играть по правилам, если не хочет, чтобы в отношении него были введены санкции наподобие антироссийских.
"Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежности, мы сами делаем работу за Китай. На самом деле его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам. Китай нуждается в торговле с Группой семи. Мы представляем около половины мировой экономики. И мы можем делать выбор", - сообщила Трасс в среду на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус - резиденции лорд-мэра лондонского Сити.
"Мы продемонстрировали России тот выбор, который мы готовы сделать, когда нарушаются международные правила", - пояснила она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружения украинским властям.