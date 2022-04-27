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46 минут назад

Американский портал опубликовал карту будущей Украины без восточных и южных территорий

Елена Прошина

Американский интернет-ресурс Moon of Alabama опубликовал карту будущей территории Украины. По мнению ее автора, после окончания военной спецоперации России восточные и южные территории войдут в ее состав. Карту и перевод статьи приводит издание «Военное дело».

Американский портал опубликовал карту будущей Украины без восточных и южных территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор публикации отметил, что Россия перешла к медленной и методичной тактике уничтожения противника. При этом под особый контроль и внимание военные РФ сосредоточили на восточных и южных территориях Украины, стремясь нанести минимальный вред их инфраструктуре.

В статье подчеркивается, что в интернете присутствуют неопровержимые доказательства этому.

На основе этого автор материала пришел к выводу, что Россия планирует взять южные территории Украины, Донецкую и Луганскую Народные Республики под свой контроль и оставить их себе после спецоперации.

В заключение в статье подчеркнули, что ВСУ уже не смогут кардинально изменить ситуацию и страну ждет болезненная потеря своих территорий.

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