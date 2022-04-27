Премьер Грузии сообщил о намерении Саакашвили воевать против России

«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», — сказал Гарибашвили.