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45 минут назад

Премьер Грузии сообщил о намерении Саакашвили воевать против России

Елена Прошина

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент Михаил Саакашвили вернулся минувшей осенью в страну с намерением открыть второй фронт против России в случае военных действий на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Премьер Грузии сообщил о намерении Саакашвили воевать против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», — сказал Гарибашвили.

Премьер Грузии подчеркнул, что никто не втянет республику в события на Украине и никакого второго фронта не будет.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов. Его арестовали и поместили в тюрьму Рустави.

Бывший грузинский лидер до ареста проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Он покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика уже заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,
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