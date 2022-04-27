Моравецкий призвал усилить санкции против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал усилить антироссийские санкции, потому что с действующими Москва «неплохо справляется».

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«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», - приводит РБК слова Моравецкого.

Польский премьер заявил, что его страна продолжит соблюдать санкции против России несмотря на отказ «Газпрома» поставлять газ польской PGNiG.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в связи с неоплатой в рублях. Премьер-министр Польши написал в твиттере, что страна «с сегодняшнего дня перестала каким-либо образом зависеть от России». Он сообщил, что газовые хранилища Польши будут ежедневно пополняться до 100% из источников «с севера, юга, запада, а также продукции отечественного производства».