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21 минуту назад

Моравецкий призвал усилить санкции против России

Вероника Полынина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал усилить антироссийские санкции, потому что с действующими Москва «неплохо справляется».

Моравецкий призвал усилить санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», - приводит РБК слова Моравецкого.

Польский премьер заявил, что его страна продолжит соблюдать санкции против России несмотря на отказ «Газпрома» поставлять газ польской PGNiG.

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27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в связи с неоплатой в рублях. Премьер-министр Польши написал в твиттере, что страна «с сегодняшнего дня перестала каким-либо образом зависеть от России». Он сообщил, что газовые хранилища Польши будут ежедневно пополняться до 100% из источников «с севера, юга, запада, а также продукции отечественного производства».

Моравецкий также сообщил о намерении направить в Еврокомиссию запрос о введении пошлин ЕС на поставки российских нефти, газа и угля в размере от 25 до 35%.

В мире,Матеуш Моравецкий,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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