В Госдепе допустили включение России в список спонсоров терроризма

Соединенные Штаты изучают возможность включения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

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«Мы рассматриваем это», — заявил глава Госдепа.

Он отметил, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. В настоящий момент юристы изучают данный вопрос, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля.