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1 час назад

В Госдепе допустили включение России в список спонсоров терроризма

Lenta.ruиещё 2

Соединенные Штаты изучают возможность включения России в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

В Госдепе допустили включение России в список спонсоров терроризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы рассматриваем это», — заявил глава Госдепа.

Он отметил, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. В настоящий момент юристы изучают данный вопрос, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Джо Байдену с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. The Washington Post сообщила об этом 15 апреля.

Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

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