Блинкен: Киев должен сам решать, стоит ли переносить боевые действия на территорию РФ

Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

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По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам "все необходимое для <...> вытеснения россиян с территории страны".

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ", - считает Блинкен.