Блинкен: Киев должен сам решать, стоит ли переносить боевые действия на территорию РФ

Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам "все необходимое для <...> вытеснения россиян с территории страны".
"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ", - считает Блинкен.
"Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии", - отметил он. "И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение", - добавил шеф американской дипломатии.