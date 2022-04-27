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6 минут назад

Блинкен: Киев должен сам решать, стоит ли переносить боевые действия на территорию РФ

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Блинкен: Киев должен сам решать, стоит ли переносить боевые действия на территорию РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам "все необходимое для <...> вытеснения россиян с территории страны".

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"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ", - считает Блинкен.

"Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии", - отметил он. "И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение", - добавил шеф американской дипломатии.

В мире,Энтони Блинкен,Верховный суд,
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