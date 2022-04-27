В Израиле отменили парад в День Победы

В Израиле отменили традиционный парад в День Победы. Об этом сообщила министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).
По словам министра, решение об отмене парада связано с «деликатной ситуацией» в мире и было принято совместно с израильскими организациями ветеранов.
Традиционная церемония на Горе Герцля состоится и будет посвящена вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.
20 апреля посол Израиля в Москве Александр Бен Цви говорил, что Израиль никогда не сможет отказаться от празднования Дня Победы 9 мая.
«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», - сказал он ТАСС.