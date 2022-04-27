В Израиле отменили парад в День Победы

«Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться», - сказал он ТАСС.