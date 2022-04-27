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1 час назад

В Италии согласились открыть рублевый счет для оплаты газа из России

Елена Прошина

Итальянская энергетическая корпорация Eni согласилась открыть рублевый счет в «Газпромбанке». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Италии согласились открыть рублевый счет для оплаты газа из России
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным агентства, до сих пор компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте. На данный момент Eni обратилась к правительствам Италии и Евросоюза с целью получения дополнительных пояснений о возможности и условиях использования рублевого счета для оплаты российского газа.

Следующий платеж компания должна выполнить не раньше второй половины мая.

В Bloomberg отметили, что поставки российского газа покрывают 40% потребностей Италии. Власти страны ищут альтернативные варианты получения необходимого топлива, в том числе премьер-министр Марио Драги заключил соглашения с поставщиками из Северной Африки.

Ранее «Газпром» принял решение полностью приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

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