В Италии согласились открыть рублевый счет для оплаты газа из России

Итальянская энергетическая корпорация Eni согласилась открыть рублевый счет в «Газпромбанке». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, до сих пор компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте. На данный момент Eni обратилась к правительствам Италии и Евросоюза с целью получения дополнительных пояснений о возможности и условиях использования рублевого счета для оплаты российского газа.
Следующий платеж компания должна выполнить не раньше второй половины мая.
В Bloomberg отметили, что поставки российского газа покрывают 40% потребностей Италии. Власти страны ищут альтернативные варианты получения необходимого топлива, в том числе премьер-министр Марио Драги заключил соглашения с поставщиками из Северной Африки.
Ранее «Газпром» принял решение полностью приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.