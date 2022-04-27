В Берлине наступил коллапс с украинскими беженцами

С начала военной спецоперации Украину покинули свыше пяти миллионов беженцев, но их поток до сих пор не прекратился, а вот сам Берлин уже практически исчерпал свой лимит. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала журналистка из ФРГ Ксения Максимова.

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По ее словам, в Германии беженцев уже некуда расселять, волонтеры, встречающие поезда с ними, пересаживают украинцев на другие направления.

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«Берлин уже недели три практически не принимает беженцев. Их пересаживают на другие направления. Заботу о беженцах правительство переложило на плечи волонтеров. Выясняется, что людей сутки-двое возят из одной ночлежки в другую, а мест нет, и приткнуться негде», — сказала Максимова.

Она добавила, что к украинцам впервые в истории применили особый беженский статус. Согласно ему, беженцами автоматически признают всех, кто приехал из Украины после 24 февраля с паспортом, подтверждающим это. Вместе со статусом им предоставляются все возможные привилегии — право на жительство Германии и пакет соцуслуг. Но данная мера лишь спровоцировала новую проблему — бюрократическую.

«В Германии, и в Берлине особенно, еще до приезда украинцев было полно своих проблем. Это связано с особенностями немецкой бюрократии – медленной работой чиновников и нехваткой персонала. Здесь надо запастись терпением, чтобы продлить визу, записаться на прием к врачу или вызвать мастера по ремонту бытовой техники. По "щелчку" ничего не бывает. А тут приезжают тысячи украинцев, а чиновничьи мощности те же. Везде жуткие очереди», — подчеркнула журналистка.

Кроме того в Берлине давно наблюдается коллапс с жильем: на одно объявление о сдаче квартиры и раньше претендовали сотни человек, а с приездом беженцев данное число стало исчисляться тысячами, добавила она.

«Конечно, люди не остаются на улице. Живут во временных центрах, у знакомых и берлинцев, имеющих большие квартиры. Люди страшно устали за эти два месяца, ведь им приходится помогать беженцам буквально во всем, а выселить их просто некуда», — поделилась Максимова.