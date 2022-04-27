Санду заговорила об ошибках в выводах о ситуации в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что могла ошибаться, когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы в непризнанной республике.
"Есть противостояние между некоторыми группами внутри Приднестровского региона. Группами, которые выступают за войну, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Такие выводы мы можем сделать сегодня на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%", - сказала она в среду в интервью телеканалу JurnalTV.
При этом президент отметила, что молдавские специалисты не имеют доступа на левый берег Днестра для расследования терактов.