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10 минут назад

Санду допустила возможность ошибки в первых выводах о ситуации в Приднестровье

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что могла ошибаться, когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы в непризнанной республике.

Санду заговорила об ошибках в выводах о ситуации в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть противостояние между некоторыми группами внутри Приднестровского региона. Группами, которые выступают за войну, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Такие выводы мы можем сделать сегодня на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%", - сказала она в среду в интервью телеканалу JurnalTV.

При этом президент отметила, что молдавские специалисты не имеют доступа на левый берег Днестра для расследования терактов.

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