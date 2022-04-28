В Киеве заявили о планировании эвакуации гражданских из "Азовстали"

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о начале планирования операции по эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе после встречи украинского президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.