Генсек ООН встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

«Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — приводит его слова ТАСС.

26 апреля Гутерреш провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.