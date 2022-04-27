Обмен Рида на Ярошенко попал на видео

Агентство ТАСС опубликовало видео обмена осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.
Обмен прошел на аэродроме в Турции. После того как российский самолет встал рядом с американским, двух осужденных одновременно провели друг мимо друга.
Отец Тревора Рида сравнил обмен со сценой из шпионского фильма.
«Они прилетели в Турцию, потом американский самолет встал рядом с российским и двоих заключенных одновременно провели друг мимо друга, прямо как в кино», - сказал Джоуи Рид телеканалу CNN.
В 2011 году Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина. Россиянин заявлял о своей невиновности и говорил о том, что американские агенты пытали его в Либерии после похищения. В тюрьме Ярошенко неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Американца Тревора Рида приговорили в России к девяти годам колонии за сопротивление при задержании и драку с полицейскими. Инцидент произошел в 2019 году в Москве.