Обмен Рида на Ярошенко попал на видео

Обмен прошел на аэродроме в Турции . После того как российский самолет встал рядом с американским, двух осужденных одновременно провели друг мимо друга.

«Они прилетели в Турцию, потом американский самолет встал рядом с российским и двоих заключенных одновременно провели друг мимо друга, прямо как в кино», - сказал Джоуи Рид телеканалу CNN.

В 2011 году Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина. Россиянин заявлял о своей невиновности и говорил о том, что американские агенты пытали его в Либерии после похищения. В тюрьме Ярошенко неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.