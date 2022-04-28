Байден рассказал о своей роли в обмене Ярошенко на Рида

Президент США Джо Байден заявил, что поднял вопрос об обмене осужденного в России американца Тревора Рида "три месяца назад", передает РИА "Новости". На вопрос деталях освобождения Рида Байден сказал: "Я это сделал".

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Накануне президент рассказал, что переговоры по возвращению Тревора в США "потребовали трудных решений", которые дались ему нелегко. Он подчеркнул, что возвращение домой Рида является отражением приоритетов Белого дома по возвращении незаконно удерживаемых за границей американских граждан. В марте Байден пообещал родителям Рида работать над его освобождением. Об обмене Ярошенко на Рида российский МИД сообщил 27 апреля.

По словам представителя отечественного внешнеполитического ведомства, обмену предшествовали длительные переговоры. Ярошенко отбывал срок в американской тюрьме в Коннектикуте. Его задержали в Либерии в 2010 году, а в 2011-м в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Ему отказали в депортации на родину.