В Германии оценили риски ядерной войны

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что полностью исключить вероятность ядерной войны невозможно. Об этом сообщает RND.
Глава МИД России Сергей Лавров 25 апреля заявил, что угроза ядерной войны реальна.
«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», - сказал он.
Глава Пентагона Ллойд Остин позже заявил, что украинский кризис не может перерасти в ядерный конфликт.
«В отношении того, что может произойти: мы не знаем. Никто в мире не может с уверенностью предсказать, что будет дальше. Мы не можем полностью исключить что-либо», - так прокомментировала возможность ядерной войны Бербок.
Министр подчеркнула, что правительство несет ответственность за разъяснение рисков, но также за то, чтобы не было паники. Это тоже «цель гибридной войны: выбить из колеи одни страны, разделить другие», заключила она.