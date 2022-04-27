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37 минут назад

СМИ: родственника иорданского короля приговорили к 18 годам тюремного заключения

ТАСС

Суд Иордании заочно приговорил родственника короля Абдаллы II Валида аль-Курди к 18 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом в среду сообщило иорданское агентство Petra.

СМИ: родственника иорданского короля приговорили к 18 годам тюремного заключения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валид аль-Курди является супругом тети Абдаллы II по отцовской линии. По данным агентства, суд в Аммане приговорил аль-Курди, бывшего генерального директора компании по добыче фосфатов Jordan Phosphate Mines Company, к 18 годам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф в размере 191 млн иорданских динаров (порядка $268 млн).

Отмечается, что аль-Курди был привлечен к уголовной ответственности за "злоупотребление властью" и "коррупционные правонарушения" во время управления компанией. Агентство также уточняет, что подсудимый проводил махинации с шестью контрактами на добычу полезных ископаемых на руднике Эш-Шидия, расположенном на юге королевства.

Бывший гендиректор находится в бегах и на данный момент проживает в Великобритании.

Кроме того, суд признал еще четырех сотрудников компании виновными в пренебрежении служебными обязанностями и приговорил их к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1000 динаров (1410 долларов).

Согласно сведениям газеты "Аль-Кудс", в 2013 году Валид аль-Курди был признан виновным в организации незаконных финансовых операций, связанных с продажей фосфатов. Тогда его заочно приговорили к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере 356 млн долларов.

Суд также наложил арест на активы бывшего гендиректора. До этого родственник иорданского короля был приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 44 млн долларов за мошеннические действия в сфере логистики.

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