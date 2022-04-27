Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что переговоры об освобождении осужденного в России американского студента Тревора Рида стали причиной «сложных решений, давшихся ему нелегко». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение служит отражением приоритетов, которые моя администрация уделяет возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей», — подчеркнул американский президент.

По словам Байдена, он лично объявил родителям осужденного в РФ американца, что их сын скоро вернется домой.

При этом Байден обратил внимание, что Белый дом будет работать и дальше, пока Пол Уилан и другие осужденные на территории России воссоединятся с родными.

«Сегодня [27 апреля ] мы ждем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которой очень его не хватало. Тревор — бывший морской пехотинец — освобожден из российского заключения», — отметил 46-й президент США.

Подробности переговоров с участим Москвы и Вашингтона по обмену осужденными не уточняются.