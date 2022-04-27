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34 минуты назад

Байден сообщил, что обмен осужденного в России Рида потребовал сложных решений

Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что переговоры об освобождении осужденного в России американского студента Тревора Рида стали причиной «сложных решений, давшихся ему нелегко». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение служит отражением приоритетов, которые моя администрация уделяет возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей», — подчеркнул американский президент.

Появились подробности обмена гражданина США на летчика Ярошенко

По словам Байдена, он лично объявил родителям осужденного в РФ американца, что их сын скоро вернется домой.

При этом Байден обратил внимание, что Белый дом будет работать и дальше, пока Пол Уилан и другие осужденные на территории России воссоединятся с родными.

«Сегодня [27 апреля ] мы ждем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которой очень его не хватало. Тревор — бывший морской пехотинец — освобожден из российского заключения», — отметил 46-й президент США.

Подробности переговоров с участим Москвы и Вашингтона по обмену осужденными не уточняются.

Ранее стало известно, что МИД РФ информировал об обмене летчика Константина Ярошенко на американца Рида.

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